Oito mulheres e um segredo (2018)

Debbie Ocean (Sandra Bullock), recém saída da prisão, logo procura a ex-parceira Lou (Cate Blanchett) para realizar um assalto: roubar um colar de diamantes no valor de US$ 150 milhões. O plano é convencer a empresa a emprestá-lo para que a estrela Daphne Kluger (Anne Hathaway) use a joia no jantar do Met Gala, um dos eventos mais chiques de Nova York. Para isso, Debbie e Lou reúnem uma equipe composta apenas por mulheres: Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter) e Tammy (Sarah Paulson).