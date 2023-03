Ricardo magoado com Guimê

Em uma conversa com Sarah, Ricardo disse que ficou magoado com o afastamento de Guimê após a briga dele com Fred. "Eu já tinha falado para ele: 'Eu entendo o que você tá falando pra mim, mas você ainda prefere ficar do lado do Fred. Do cara que disse que votaria na Amanda, que era fiel ao grupo, que falou coisas absurdas pra mim', desabafou o brother.