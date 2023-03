Reprodução/ Instagram Jade Picon se emociona ao refletir sobre a vida

Na madrugada desta quarta-feira (8), Jade Picon usou o Instagram para fazer uma reflexão e acabou chorando no vídeo. A influencer falou de haters da vida profissional e pessoal e da data que marca exatamente um ano da eliminação dela do "BBB 22". A atriz saiu com 84,93% dos votos em paredão triplo contra Arthur Aguiar (1,77%), e Jessi Alves (13,3%).

Jade começou falando do capítulo de "Travessia", que foi exibido na última terça-feira (7). Na novela, ela intepreta Chiara. "Até o pescoço está molhado de lágrimas, meu Deus do céu. Que situação [risos]. É de felicidade, é bom eu já explicar. Ai, estou feliz, porque a vida é um processo e quando você vê um progresso é de se comemorar. Estou muito feliz com o capítulo de hoje", disse ela, emocionada.

A influencer, então, comentou sobre a eliminação dela no "BBB 22", já, que hoje, faz uma ano que ela saiu do reality: "Hoje acaba sendo uma data importante para mim faz... vai fazer amanhã, enfim, daqui a 10 minutos um ano que eu fui eliminada e é muito doido pensar quanta coisa acontece um ano e como louca da cabeça eu sou de aceitar as loucuras da vida".

Em seguida, ela cita os ataques que recebe de haters desde a adolescência: "Tem coisas que a gente passa e que ninguém sabe, porque não é fácil, mas também não é um lugar onde eu queira me vitimizar ou algo do tipo, porque esse lugar não é meu, mas que não é gostoso. Tem coisas que eu passo, que eu leio, que não é de hoje, desde que eu tenho 12 anos de idade, que não é gostoso, mas que é necessário para eu ter a cabeça que eu tenho hoje, para enfrentar os desafios de cabeça erguida."

"Mas são momentos como hoje que fazem valer a pena, sabe, aguentar certas coisas quieta, trabalhando, enquanto falam. Sou tão feliz, tão grata, tão tudo. E é muito doido, porque se eu contasse para vocês que eu sonhava com a vida que eu tenho hoje. É louco, é doido, mesmo (...) Muito obrigada pelas mensagens, pelo apoio, por tudo. E sabe qual o melhor disso tudo? Eu tenho 21 anos. Que delícia de vida, entendeu gente. Mesmo se eu não tivesse, independente da sua idade, também não tenha medo de errar. Tudo é aprendizado, vai errar, e vai aprender, e vai acertar. Não se leve tanto a sério", concluiu.

