O ex-BBB Fred Nicácio usou o Instagram para fazer diversas críticas a Bruna Griphao, que ainda está no "BBB 23". O médico falou da última briga que a atriz teve com Ricardo na casa e afirmou que ela se faz de vítima quando na verdade é "agressiva, violenta e impulsiva".

Fred comentou sobre o comportamento de Bruna em uma publicação da influencer Tia Má, que criticava a postura da atriz em uma briga com Ricardo, quando ela o chamou de "podre, agressivo, ruim e baixo". "Ela diz essas coisas e depois chora…o choro deixa ela com a imagem de vulnerável e ele de agressivo… É assim no jogo e na vida. Homens pretos são apontados como algozes até quando não fazem nada! E assim, nos aniquilam…me machuca…porque antes de qualquer coisa, eu sou uma pessoa preta! No jogo e na vida!", afirmou Tia Má.





Fred, então, disse: "É impressionante a capacidade que a Bruna tem de se colocar no lugar de vítima todas as vezes. Ela caça as tretas e se coloca no lugar de vítima porque é confortável pra ela. Afinal, quem vai falar contra a uma mulher branca em situação de vulnerabilidade causada por um homem preto?".

O ex-brother ainda pontuou que tinha dificuldades de falar sobre o assunto e "racializar todas as questões" dentro do reality. "Por mais que pra mim muita coisa estivesse tão nítida, era mais necessário que aqui fora houvessem essas percepções, e graças a Deus estão tento", completou.

O médico ainda destacou que, na cena com Ricardo, Bruna mostra como é "agressiva, violenta e impulsiva" e que tenta passar essas características para o biomédico. "Ricardo é um homem preto que por diversas vezes me falou que queria e precisava aprender mais sobre racismo, dizia que me admirava por levantar esses assuntos dentro da casa. Fico feliz em ver que ele está entendendo o que acontece dentro da casa, e que acontece fora da casa também. Força, Facim. Como você disse no vídeo, 'vamos ver lá fora' quem é essa pessoa ruim que ela tanto afirma que você é", concluiu.





