Reprodução/Instagram 21.10.2022 A atriz alcançou um novo nível de fama pelas redes sociais





Valentina Bandeira teve uma mudança brusca na carreira nos últimos meses. Conhecida por parte do público como a atriz dos stories e conselhos no Instagram, a artista também é reconhecida pelos papéis em novelas da Globo e esteve no ar na primeira parte de "Todas as Flores", da Globoplay.

A diferença entre as duas carreiras gera uma relação repleta de dualidades com os fãs de Valentina e, inclusive, mudanças no aspecto financeiro. Para ela, o reconhecimento nas ruas pelos fãs do Instagram difere dos admiradores da atuação em novelas. "É quase violento em alguns momentos, é muito íntimo, as pessoas chegam com uma expectativa de uma Valentina que não entrego na rua. Aquela Valen é muito própria de um veículo, uma persona que criei, não é como performo o tempo inteiro, sabe?", conta ao iG Gente.

Para ela, é até um pouco complicado compreender a diferença entre os tipos de fãs. "Às vezes as pessoas ficam decepcionadas e eu fico até mal com a decepção dos fãs. Estou até aprendendo a lidar com a expectativa dos outros. Tem quem chegue com aquela expectativa de eu ser aquele acontecimento, mas eu sou uma pessoa normal. Acho que isso me deixou mais 'embotada' assim. Eu era essa pessoa que conhecia todo mundo, mas fiquei cada vez mais tímida por essa coisa das pessoas chegarem muito, isso anda acontecendo. Mas é o jeito de eu lidar, isso vai mudar também", analisa.

Apesar da parte agitada da fama pelo Instagram, ela sente que é ótimo quando as pessoas se sentem bem por assisti-la. "É muito gostoso. Ver as pessoas que acordam todo dia me assistindo, é maravilhoso, me dá muita alegria", avalia.

"Tinha um certo entendimento de que a coisa ia chacoalhar"





Em maio, Valentina estava começando a trilhar uma carreira mais sólida nas redes sociais. "Eu já estava prevendo um pouco os acontecimentos, tinha meio que dado dois passinhos de entrada, mas já tinha um certo entendimento de que a coisa ia chacoalhar", entrega.

A atriz comenta que ficou surpresa ao ver que o trabalho como influenciadora é mais rentável do que no campo da atuação. "Nem se compara, é um mundo onde entra uma empresa, os neoliberais sabem fazer dinheiro, cara. É uma loucura, é bem diferente", se diverte.

Ela não cita a média de quanto faz com publi, mas brinca que a publicidade rendeu bons frutos. "A publicidade dá um dinheiro inacreditável, pessoal do audiovisual às vezes faz uma 'publiça' porque paga muitos aluguéis", afirma.

Apesar de imaginar que cresceria no Instagram, Valentina não fazia ideia que iria atingir famosos e outros públicos. "Não esperava que a Anitta iria me imitar, não tinha como prever, mas sabia que, a partir do momento que entrei na minha assessoria, sabia que dali iria subir", analisa.

Conteúdo inspirado no Rio de Janeiro

Valentina não tem um roteiro definido para os stories ou para o conteúdo no feed do Instagram. Ela conta que a aleatoriedade do Rio de Janeiro e o cotidiano a ajudam a fazer os conteúdos.

"Em momentos de criatividade baixa vou para a rua, faço coisas comuns, observo o cotidiano, mais característico do Rio de Janeiro, é algo que alimenta meu conteúdo, ler também. É muito sobre encontrar beleza e ressignificar o cotidiano", pontua.

A atriz, dona de um poder viral impressionante, conta que improvisa na hora de filmar os conteúdos. "Não trago ideia nenhuma, eu trazia mais antigamente. É raro ter uma ideia, como faço muitas coisas, os conteúdos já viraram automáticos. Quanto mais orgânico e natural, as pessoas se sentem mais à vontade e mais íntimas", explica Valentina.

Posicionamento político é essencial para Valentina

Seja na Globo ou no Instagram, Valentina sente que é importante se posicionar politicamente. Para ela, a questão é pessoal. "Cresci ouvindo e vendo políticos, sinto que estamos em um momento onde é necessário gritar", afirma.

Valentina conta que a Globo não interferiu nos conteúdos publicados no Instagram e nem no posicionamento político. "Eu trabalho há oito anos na Rede Globo e nunca, nunca na minha vida me senti podada na emissora, em nenhum sentido. Pelo contrário: me abraçou, segurou a onda e me deu respaldo, foi uma grande mãe na minha vida", conta.

Ao declarar o voto em Lula (PT) nas Eleições de 2022, ela afirmou que até perdeu seguidores, mas o que ela sentiu foi ter desacelerado o crescimento nas redes. "Mas como sempre me posicionei, acho que as pessoas não se surpreendem. Eu recebo mensagens de gente falando que não concorda comigo, mas me adora, que são bolsonaristas e me adoram. Eu quero mais é que todo mundo se sinta bem", afirma e completa:

"Eu não tenho essa coisa do tipo: 'Ah bolsonarista, vai com Deus, já vai tarde'. Não, não tem, eu quero mais é que estejam ali, faço piada com todo mundo. Eu falo de Lula e esquerda porque eles são contra o Bolsonaro e eu odeio, sou completamente contra o Bolsonaro. Eu até tenho amigos bolsonaristas, nem renego ninguém da minha família, isso é democracia", comenta.