Babu Santana voltou a trabalhar nas novelas da Globo com "Amor Perfeito", nova trama das seis que estreia em 20 de março como substituta de "Mar do Sertão". O ator vive Frei Severo no projeto e relatou que resgatou antigas práticas na preparação para interpretar o personagem, como participar de missas.

"Esse trabalho é muito diferente de tudo o que já fiz, não só em novela. Tive uma preparação em mosteiro, voltei a frequentar missas. Além dos encontros com Toni Tornado e Tonico Pereira", afirmou em coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira (7). O ex-"BBB" mencionou colegas de elenco que também vivem religiosos na trama e ainda exaltou o trabalho com o ator mirim Levi Asaf.





O mosteiro fica responsável por criar Marcelino, personagem de Asaf que é separado da mãe Marê (Camila Queiroz), presa após uma tragédia. Santana comentou que o núcleo é um dos mais "cômicos" da narrativa, mas ele apresenta uma postura mais rígida em relação aos outros colegas.



"Ele é o disciplinador, tem uma história obscura. O Severo traz como missão, como pároco, cuidar da sua comunidade. E vai bater de frente com os vilões. A Irmandade é família. Severo vai liderar e defender o bem [...] É difícil ser durão diante disso, porque dá vontade de botar [Levi] no bolso e levar para casa'", esclareceu, contando que precisou mudar o visual e retirar a barba para viver o Frei.

“Estou muito empolgado [...] Espero superar as expectativas. Está sendo um desafio a cada dia poder trazer à vida esse personagem que talvez seja um dos mais complexos da minha carreira em termos de novela", complementou. O elenco de "Amor Perfeito" ainda traz nomes como Juliana Alves, Carmo Dalla Vecchia, Diogo Almeida e mais.





