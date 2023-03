Reprodução/Globo/Netflix - 07.03.2023 Novela 'Amor Perfeito' tem série 'Bridgerton' como referência





"Amor Perfeito" está prevista para estrear em 20 de março como a nova novela das seis e traz uma trama de época para a programação da Globo. Além da inspiração no filme "Marcelino Pão e Vinho" (1955), o projeto também tem como referência outras obras audiovisuais, como a série "Bridgerton".



Inspirado nos livros de Julia Quinn, o seriado da Netflix é ambientado no século 19 e traz a representatividade para a trama, com atores pretos representando a realeza e a aristocracia britânica. André Câmara, diretor artístico da novela, contou que a forma que os personagens pretos são retratados na série foi uma inspiração para a produção inédita.





"Identifiquei como desejo de colocar luz de quem vivia na sombra: pretos em relação a pessoas brancas. Havia uma vontade de igualá-los [...] Tivemos que fazer um registro profundo desse povo que vivia à sombra dos nossos registros nos anos 30 e 40. Quisemos representar as pessoas pretas de forma potente e elegante, com os cabelos originais, não vamos mexer nos cabelos dos homens e mulheres pretas. 'Bridgerton' foi uma referência nesse sentido", afirmou em entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (7).

André analisou que "'Bridgerton' ignorou a questão do racismo e escravização", algo que não acontece em "Amor Perfeito". "Isso não poderia acontecer no Brasil. Tínhamos que fazer uma novela que focasse no assunto, porque o racismo existe no Brasil. Mas também de outra forma, porque não queríamos que os personagens pretos sofressem racismo e baixassem a cabeça. Isso quando acontece na novela, o personagem se posiciona, se impõe e responde na hora", explicou.

Ao explorar o posicionamento dos personagens contra o racismo, o diretor revela que também teve como referência em trabalhos de artistas como Heitor dos Prazeres e Tarsila do Amaral. Confira abaixo uma prévia de "Amor Perfeito":

