Na última seguda-feira (6), a TV Globo exibiu o especial "Falas Femininas - Histórias Impossíveis" e intrigou internautas. O episódio "Mancha" relata a relação de uma empregada doméstica, Mayara (Luellem de Castro), e a patroa, Laura (Isabel Teixeira). A história cheia de reflexões e mistério não teve um final definifo o que chocou a web, que fez especulações sobre o enredo.





No episódio, Mayara vive o último dia dela no emprego, ela deixará a patroa para se dedicar à faculdade. Laura, mãe separada, no entanto, parece não aceitar a saída da empregada, que, além de cuidar da casa, ajudava a madame a tomar conta da filha bebê. A mulher, então, faz u último pedido para a jovem: que ela limpe uma mancha do lado de fora da janela do apartamento.

Mayara se pendura no vidro para limpar a vidraça, mas despenca do prédio. Laura, então, se desespera, tenta chamar a ambulância, mas, ao descer para rua não encontra a empregada. Isso provoca um surto na madame, que se depara com a jovem quando volta para o apartamento. Neste momento, Mayara começa a dizer verdades e questionar Laura sobre as diferenças e embates que elas têm como mulher negra e mulher branca.

O epsódio segue nas reflexões das duas personagens e não esclarece que se Mayara morreu, de fato, ou se isso seria uma espécie de surto de Laura, o que intrigou a web. Internautas, então, especularam e opininaram sobre as cenas.

CADE A MENINA ESTOU AGONIADO PASSEI A SEMANA TODA ESPERANDO POR ISSO #FalasFemininas — gab lambrini diamandis (@dolphstan) March 7, 2023





Estou começando a achar que a partir desse momento a patroa começa a alucinar. Acredito que quando Mayara se recusa limpar, a megera acaba desejando a morte da empregada por ficar com ódio dela! E aí o surto começa… #FalasFemininas pic.twitter.com/xNfKijyMQ3 — Pedro Cantuária (@pecantuaria) March 7, 2023





Eu sinto que muita gente não entende esse ciclo de gerações inteiras sendo empregadas. A avó, a mãe e a neta. Todas empregadas para uma família branca. Essa é a história do Brasil desde que os povos africanos foram traficados para esse país séculos atrás #FalasFemininas — Ella 🌻☥ (@riverasvogue) March 7, 2023





acho que é um daqueles casos que não é pra entender, não é sobre a queda da Maiara ou a morte dela (não q seja irrelevante, mas não é o foco) e sim sobre a crítica social construída no episódio e o que cada cena e fala ali representa. eu acho né, posso tá maluca #FalasFemininas — beatriste (@doiwsnnaknow) March 7, 2023





















Vocês viram o que eu vi? O bebê não é bebê. No colo dela. Acho que ela e maluquinha #falasfemininas — Raquelzinha 🌻💛🌵 (@nuness_raquell) March 7, 2023





A patroa(dona Laura) ta alucinada pós morte da Mayara é isso?? Mas onde foi parar o corpo da mayara gente?? 🤯



Esse quebra-cabeça ta muito confuso!! #FalasFemininas #HistoriasImpossiveis pic.twitter.com/GZHks1GyZb — Brunninha Cintilante ✨ (@iambrunna12) March 7, 2023





















