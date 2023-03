Reprodução/Globo - 06.03.2023 Ana Maria Braga se emocionou ao falar de Louro José no 'Mais Você'





Tom Veiga, intérprete do Louro José, foi lembrado por Ana Maria Braga no "Mais Você" desta segunda-feira (6), data do aniversário do ator. A apresentadora homenageou o colega que a acompanhou por anos no programa, que completaria 50 anos.

O profissional faleceu em 2020 e Ana Maria se emocionou ao relembrar a trajetória de "alegria" que Tom construiu na Globo. "Hoje é dia de festa [...] É uma saudade imensa. A gente estava sempre comemorando essa data com muita alegria, como ele. Ele está sempre no meu coração, com o Louro Mané aqui não tem como, é um a cara do outro. E sei que está no seu coração, de quem nos acompanha faz tempo", comentou.





A apresentadora recordou que Veiga também trazia apresentações musicais para o programa, assim como Louro Mané, sucessor do personagem interpretado por Fabio Caniatto. Todas as caras, os bicos, os jeitos, mas sempre com essa alegria", afirmou, complementando que o "filho" do personagem herdou um dos "talentos" dele.

"Tem coisas na vida, acho que você deve ter na sua vida também, que ficam no coração da gente e não vai morrer nunca. Só tem que agradecer, ser grata pela alegria proporcionada, pelos momentos inesquecíveis. Tenho certeza que isso acontece comigo, com minha equipe principalmente, por ele ter convivido com a gente por tanto tempo. Que bom que ele era bem danado, ai ele foi casar, sem me contar nada, e me deixou um neto. Parabéns ao meu amor", declarou, emocionada.

