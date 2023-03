Reprodução/ Globo Ana Maria e Felipe Andreoli

Nesta segunda-feira (06), Felipe Androeoli esteve no "Mais Você" para comentar com as notícias do esporte e mandou uma indireta após ser envolvido em uma polêmica com Ana Maria.

Tudo começou quando ele foi puxar a cadeira para Ana Maria sentar. A apresentadora brincou e falou que ele estaria puxando o saco dela e Andreoli mandou uma indireta: "Aí você vai falar que é puxação de saco e aqueles sites vão dar: 'Ana Maria dá bronca em Felipe Andreoli', e você clica e não é nada".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Em seguida, ele explicou que estaria falando de algumas notícias que saíram na web afirmando que a apresentadora teria perdido a paciência com o colega de trabalho após ele pedir que ela revelasse que estava torcendo para o Flamengo em um jogo em fevereiro deste ano. "Estava lá: 'Ana Maria perdeu paciência com Felipe Androli'. Eu estava com ela há meia hora e não senti nada disso. Tem uma coisa chamada ironia, piada", debochou o jornalista.

Ana Maria riu e disse: "Sabe o que é isso? É que nós damos cliques".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente