Recentemente, Roberto Carlos surpreendeu a todos ao assumir que está vivendo um novo romance . Mas, relacionamentos antigos do cantor também estão repercutindo, como o que ele teve com a atriz Myrian Rios, na década de 1980.

Atualmente, Myrian é católica e apegada a religião. Por isso, em uma entrevista ao SantoFlow Podcast, ela contou que, agora, tem um visão diferente de relacionamentos e acredita que errou na relação que teve com o cantor.

"Claro que está errado morar junto sem casar. Foi errado, tem que casar. Eu vivi com ele durante 12 anos. Não foi certo. Mas, até então, eu estava na caminhada da minha fé. Ninguém nasce santo", disse Myrian Rios.

Ela ainda deu mais detalhes da relação que teve com o cantor. Myrian contou como o conheceu: "Eu tinha ganhado um concurso de atriz no programa do Moacyr Franco e vivia na ponte área entre Rio e São Paulo. Numa dessas viagens, eu estava olhando pela janela e, quando me virei, dei de cara com o Roberto Carlos sentado do meu lado. Ele e um músico dele. De repente, ele me chamou e me pediu um favor: 'Vou dar uma cochilada e você pode me acordar quando passar o lanche?'. Em seguida, ele me reconheceu: 'Você não é aquela menina que ganhou o concurso no Moacyr Franco? Eu torci por você. Eu estava folheando uma revista com minha primeira reportagem e, como o assunto já era esse, mostrei para ele, toda prosa.'"..

Ela continuou: "Depois, o avião não pôde descer em São Paulo porque não tinha teto, e tivemos que aterrissar em Campinas. Aí, ele me ofereceu uma carona até São Paulo. Eu recusei, agradeci, mas depois acabei aceitando. Eu estava memo louca para pegar aquela carona. E nunca mais eu o vi". Os dois começaram a se relacionar em 1979.