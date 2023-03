Reprodução/Globo - 06.03.2023 Cara de Sapato e Amanda são aliados no 'BBB 23'





Cara de Sapato protagonizou um episódio neste domingo (5) no "BBB 23" que gerou críticas nas redes sociais. O lutador cobrou que Amanda Meirelles lavasse o cabelo todos os dias e a sister explicou que não repete a rotina diária por apresentar dermatite.

"Se eu lavar ele todo dia, o meu couro cabeludo fica sensível. Se irrito o cabelo, ele cai mais ainda", comentou a médica no bate-papo, ao passo que o brother tentava convencê-la a lavar os fios diariamente. Internautas analisaram que a postura de Sapato constrangeu a participante do Pipoca.





"Já não é a primeira vez que esse cara fica constrangendo ela assim, totalmente sem noção", avaliou uma pessoa no Twitter. "Não é recomendado lavar cabelo todo dia, pois tira a proteção do corpo cabeludo. Acima de tudo, não tem que colocar a pessoa em situação constrangedora", comentou outra. "Achei a exposição desnecessária. Falasse em outra oportunidade, estava geral no quarto", ponderou mais uma.

Entre outros comentários na web, espectadores questionaram a higiene pessoal de Amanda na casa, mas reprovaram a forma que Sapato lidou com a cobrança. "Todos sabem que a higiene pessoal dela é péssima, mas ele como amigo não deveria expor ela tanto, na frente dos outros, acho feio isso. E a Bruna rindo com deboche, pronta para se virar contra à Amandinha. Aí só tem cobra", opinou um usuário.

Confira abaixo o momento da conversa sobre o cabelo da sister:

Sapato aconselha Amanda a lavar seus cabelos diariamente. Ela diz que não pode pois tem dermatite e seu couro cabeludo fica muito sensível #BBB23 pic.twitter.com/LGJU8eJ8hV — Espiadinha #BBB23 (@canalespiadinha) March 6, 2023





