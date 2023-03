Reprodução/ Instagram Bruno, do KLB, esposa e filho

Bruno, do grupo KLB, usou o Instagram para anunciar que a esposa Maria Luiza, está grávida do segundo filho.O casal fez um chá revelação para descobrir o sexo do bebê e aproveitou para fazer o anúncio público.

O músico revelou que será pai de uma menina, que se chamará Ayla. "Ayla, um nome muito esperado! Filha, no segundo em que esse balão estourou, nosso mundo mudou mais uma vez… será um casal, Ravi e Ayla, nosso mundo azul e rosa. Uma felicidade q não cabe dentro do peito… Você está vindo pra ser muito amada, pra nós ensinar mais ainda, e pra ser a maior companhia do seu irmão. Já somos os pais mais felizes desse mundo. Obrigado @maluscornavacca por ser essa mulher incrível e essa mãe exemplar. Eu te amo muito. Obrigado meu Deus", disse ele.









Bruno, que já é pai de Ravi de um ano, explicou o significado dos nomes dos filhos. "Já vou treinar fazer tranças e prender laços no cabelo. Ravi significa luz do sol, e agora Ayla que significa luz da lua", disse ele.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!