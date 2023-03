Reprodução/Globo - 03.03.2023 Ari e Chiara se casaram em 'Travessia'





O capítulo desta quinta-feira (2) de "Travessia" contou com cenas quentes de Chiara e Ari. O casal oficializou a união em uma cerimônia de casamento íntima e depois protagonizou uma noite de núpcias que repercutiu nas redes sociais.

O momento acontece após a personagem de Jade Picon posar com a família para fotos, exibindo o vestido de noiva. Internautas também elogiaram o look de Chiara, que contou com vários acessórios brilhantes.





A noite de núpcias após o acordo de união estável do casal ocorreu ao som da música tema da filha de Guerra (Humberto Martins). Conhecida como

"fuan fuen fuon" na web, a faixa agitou os momentos quentes interpretados por Picon e Chay Suede. Confira:

A trilha sonora desse amor está vivíssima, moresss! 🔥 #Travessia pic.twitter.com/WT03T93XTl — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 3, 2023





"A sequência de 'fuãn fuãn fuén fuón' pesada entre Ari e Chiara no quarto", avaliou uma pessoa no Twitter "Passei mal", comentou outra. "Que pegada", pontuou outra. "Ari e Chiara sempre entregando uma química de milhões. Que casal", opinou um usuário.

Veja abaixo mais reações do público:

A sequência de fuãn fuãn fuén fuón pesada entre Ari e Chiara no quarto pic.twitter.com/YXigbdgd4O — gatinho 𓃠 (@gatinhosexy__) March 3, 2023









verdades secretas 3 quase veio aí — órfão de santa cruz (@nelsonvses) March 3, 2023





queria ser a chiara tendo uma noite de núpcias com o chay 🥺🥺🥺🥺 — Beatrix (@BeatrixPires) March 3, 2023





Nem o fuan fuen fuon sao capazes de brochar uma cena de Chiara e Ari MUITA QUÍMICA #Travessia pic.twitter.com/h3T9WPOTdF — thunder (@froesthunder) March 3, 2023





