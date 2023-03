Reprodução/ Instagram Bruno Gaga faz harmonização facial

Na última quinta-feira (2), Bruno Gaga fez uma harmonização facial e mostrou o resultado no Instagram. O ex-BBB explicou que queria fazer procedimento que não tirasse a naturalidade do rosto e se mostrou feliz com o resultado.

"Hoje foi muito feliz na minha vida. Meu rosto está um pouco inchado, o que é normal. O resultado vai vir aos longos dos dias, mas dá para notar", iniciou ele.

Gaga ainda desabafou e contou com alguns traços do rosto dele afetavam a autoestima: "Olha isso, que nariz babado, foi tudo. Eu tinha vergonha de fotos de perfil, mas agora tá arrebitado, estou chata".

Em seguida, Bruno conta os procedimentos que o médico Danilo rava fez nele: "Botox na testa, redução das olheiras, pé de galinha, da papada, bigode chinês, estímulo de colágeno e textura da pele".

"Meu sonho era fazer algo natural, uma harmonização babadeira, mas algo natural, uma cara de boneco, não com cara quadrada", finalizou.

Bruno Gaga fala sobre harmonização facial pic.twitter.com/eCb58AsJDi — Só Mídias (@MidiasSo) March 3, 2023