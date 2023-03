Reprodução/Instagram - 03.03.2023 Mauricio de Sousa defende filho de ataque homofóbico





Mauro Sousa, filho do cartunista Mauricio de Sousa, recebeu o apoio do pai após ser vítima de homofobia nas redes sociais. O ataque dizia que o ator seria uma "vergonha" para o legado da família, por ser gay e casado com Rafael Piccin.

Também influenciador, Mauro decidiu trazer o pai para frente das câmeras na web para responder à declaração. "'Uma vergonha para o seu pai e o legado dele você ficar mostrando a sua relação imoral e condenada por Deus' [dizia a mensagem homofóbica]. Vou tirar essa história a limpo. Pai, é verdade que sou uma vergonha para você e seu legado só porque sou gay?", questionou o ator.





"Nunca pensei nisso, filho. Eu te amo do mesmo jeito", defendeu o criador da "Turma da Mônica". "Bonitinho", elogiou Mauro sobre o pai, antes de fazer um alerta: "A orientação sexual só é um problema para quem é preconceituoso e mal-amado. Porque quem tem amor de verdade, não se manifesta dessa maneira como você, que não é o caso do meu pai. Você não lê as obras dele, não?".





Além da defesa do pai, o filho de Mauricio também recebeu apoio de celebridades nos comentários da postagem em que expôs a homofobia. "Fofos", elogiou a ex-"BBB" Thelma Assis. "A vergonha desse comentário. Seu pai arrasou, muito fofo", afirmou a cantora Majur. "Beijos para essa família incrível", pontuou a jornalista Gloria Vanique.

"Me orgulho muito de seres humanos como você. Graças a pessoas assim, muitos estão tendo a coragem de serem quem são. Te agradeço muito", comentou o ator Carmo Dalla Vecchia. "Preocupada com o legado, mas já vimos não leu nem meio gibi da Turma", avaliou o ator Felipe Mafra.



O marido de Mauro também deixou um comentário se referindo a autora do ataque homofóbico: "Ai Marinês, minha cara está queimando de vergonha por você. Além de não termos pedido a sua opinião, recebeu essa resposta do mozão e do sogrão".



