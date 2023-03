Reprodução/Globo - 02.03.2023 Bella Campos e Matheus Abreu vivem Jenifer e Eduardo em 'Vai na Fé'





A vida amorosa de Jenifer será abalada nos próximos capítulos de "Vai na Fé". A personagem de Bella Campos vai se reencontrar com Eduardo, missionário que retornará a Piedade após quatro anos e deixará a filha de Sol (Sheron Menezzes) dividida, já que ele foi o "crush platônico" da jovem na infância.

O novo personagem da novela das sete é interpretado por Matheus Abreu e fará a primeira aparição no capítulo deste sábado (4). Após ações missionárias construindo casas e poços artesanais, Eduardo voltará a encontrar Jenifer em um ônibus, defendendo a estudante de um homem que a assediará.





A surpresa com o contato trará memórias de Jenifer com o trabalho de missionário, que era um sonho dela antes de entrar na faculdade de Direito. Além dos estudos para se tornar uma advogada, a personagem de Bella Campos também vai contar com um triângulo amoroso na trama, já que ela vive um romance com Otávio (Gabriel Contente).

O intérprete de Eduardo já trabalhou em outras novelas da Globo, como "Malhação - Viva a Diferença" (2017), "O Sétimo Guardião" (2018) e "Quanto Mais Vida, Melhor!" (2021). Atualmente com 25 anos, o ator mineiro fez a estreia na TV na série "Dois Irmãos" (2017), quando interpretou a versão mais jovem do personagem de Cauã Reymond.





