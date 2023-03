Cara de Sapato

O lutador Antônio Cara de Sapato é outro brother que não sustentou a expectativa criada pelo público. Acostumado com o combate, o participante decepciona ao apostar no jogo calmo, sem enfrentar os concorrentes certos. Com medo de se comprometer com outros participantes, até nos jogos da discórdia, Sapato prefere manter a política da boa vizinha, com gestos eufemistas.