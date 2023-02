Reprodução/ Twitter/ Instagram Zé Felipe e Virgínia

Um vídeo de um show recente de Zé Felipe viralizou nas redes sociais. A web criticou a performance do cantor e ainda zombaram da participação da influencer Virgínia Fonseca na apresentação. O cantor, então, foi às redes sociais explicar o que acontecer. Ele afirmou que estava com ansiedade e a esposa teria o ajudado a terminar o show.

"Que show horrível, o cara quase não se mexe e a Virgínia parece uma interprete de libras do lado dele", disse um dos internauatas.

Que show horrível, o cara quase não se mexe e a Virgínia parece uma interprete de libra do lado dele pic.twitter.com/4qK09vPEhN — ꜱʏᴍᴏɴ (@balvinnittx) February 21, 2023









Zé Felipe usou o Instagram, nesta terça-feira (21), para explicar o que aconteceu. O cantor expôs que teve crise de ansiedade na situação. "Anteontem nós fizemos dois shows na noite, em Paracuru. Eu tive duas crises de ansiedade, foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe o tão ruim que é a sensação. E a Virgínia me ajudou a terminar o show. Só quem estava comigo sabe o quão difícil que foi terminar. Quem tem crise de ansiedade sabe o quão angustiante é isso", disse ele.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Em seguida, o cantor criticou os comentários sobre ele e a influencer: "Estou vendo alguns perfis de fofoca postando coisa, falando coisa e não estou entendendo. Acho que tem saber das coisas antes de postar".





















+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente