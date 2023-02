Reprodução/ Globo Repórter Wallace Lara chora ao vivo

Nesta terça-feira (21), a TV Globo continua com a cobertura especial sobre as chuvas que atingiram o litoral de São Paulo e provocaram desabamentos, alagamentos e muita destruição nas casas dos moradores da região. Um repórter que foi até a cidade de Caragatatuba acompanhar a situação de perto se emocionou ao narrar o ocorrido.

Após falar dos mortos, feridos e desalojados de cada cidade do litoral, o repórter Wallace Lara ficou emocionado e caiu no choro. "Desculpa gente, vou respirar aqui e vou falar. Tive ontem em uma comunidade aqui, em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas tirando lama de dentro das casas. É uma situação muito difícil de se ver e acompanhar. As cidades não têm estrutura", desabafou ele.

Em seguida, ele mencionou um caso de ganância que o revoltou: "É difícil ouvir o depoimento que a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar 93 reais em uma litro de água na situação que nós estamos aqui é inacreditável".

Antes de entrar ao vivo, Wallace tinha mostrado o caso de uma moradora que foi surpreendida com o preço de um litro de água. O vendedor combrava R$ 93 reais para o mantimento básico.

"Conversei com muita gente onte, muito desespero", completou o jornalista. Ele, então, relembrou das pessoas que não tiveram as casas atingidas, mas que estão ajudando conhecidos a limparem as residências, que foram invadidas por lama. "Tem gente com gestos solideriedade muito maiores do que esse gesto de ganância que essa moradora está sofrendo", finalizou.

