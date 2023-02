Reprodução/TV Globo Repórter Camila Marinho deixa apresentador do JN no 'vácuo': 'Deu xabu'

Camila Marinho, apresentadora e repórter da TV Bahia, afiliada da TV Globo, protagonizou um "vácuo" ao vivo durante o Jornal Nacional.

A repórter deixou Hélter Duarte sem resposta durante a entrada do Carnaval de Salvador. Nas imagens, ela apareceu com o celular na mão enquanto o apresentador falava com ela do Rio de Janeiro.





"E é claro que o Carnaval também voltou as ruas da Bahia. A Camila Marinho tá na orla de Salvador nesse primeiro dia da folia, né Camila? Boa noite", falou Hélter, que ficou esperando uma resposta por 20 segundos.

Em conversa com o iG Gente, Camila explicou o ocorrido. "Foi um problema técnico, a comunicação caiu faltando um minuto e trinta pra minha entrada ao viv. Eu não tinha retorno, não via e não ouvia", disse ela.

Sobre o uso do celular, a repórter contou que estava tentando contato com o editor do telejornal. "Naquele momento, quando eu fiquei sem comunicação, eu estava avisando por telefone ao editor do Jornal Nacional que eu estava sem comunicação. Foi mesmo uma falha operacional, porque não vi nem ouvi o apresentador me chamando", contou.

Pelas redes sociais, os telespectadores brincaram com diversas teorias sobre o ocorrido.





