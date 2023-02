Reprodução / Instagram Ludmilla

O look escolhido por Ludmilla para colocar o “Fervo da Lud” nas ruas de Salvador na noite desta quinta-feira (16) foi mostrado por ela mesma no Instagram. A cantora escolheu uma fantasia inspirada na personagem Rainha de Copas da história de Alice no País das Maravilhas.

Em cima do trio, Ludmilla afirmou sentir-se muito bem de estar nesse lugar e estar muito feliz de estar lá novamente após dois anos sem Carnaval. A cantora usou um body vermelho e preto com corações, mangas bufantes, luvas e botas até a coxa, tudo combinando, além de uma pequena coroa dourada para finalizar a caracterização.





“Inteligente, visionária, linda e estressada. Hoje vou colocar todo mundo pra dançar muito em Salvador!”, escreveu a cantora na legenda, descrevendo as características da personagem da Disney.

O Fervo da Lud percorre hoje o Circuito Barra-Ondina em Salvador com a participação especial de Tati Quebra-Barraco e estará no Rio de Janeiro na próxima terça-feira (21), com concentração na Rua Primeiro de Março.





Ludmila apresentando seu single “Sou Má” com seu bloco Fervo da Lud, em Salvador. pic.twitter.com/iV1cqLrhBE — LUDMILLA BRASIL 🐈‍⬛ (@LudmillanoBR) February 17, 2023





ELA TEM O PÚBLICO! Ludmilla performando Verdinha em seu bloco Fervo da Lud em Salvador. pic.twitter.com/OETyBIiBf2 — LUDMILLA BRASIL 🐈‍⬛ (@LudmillanoBR) February 17, 2023

























