Anitta e Lore Improta deram 'bronca' sobre o Carnaval





Diante do início do Carnaval, celebridades se posicionaram sobre os bastidores do período nas redes sociais. Anitta e Lore Improta, por exemplo, reclamaram sobre pedidos de cortesia nos trio elétricos.

A esposa de Leo Santana, que o acompanhou em trios por Salvador (BA) nesta quinta-feira (17), modificou o perfil do WhatsApp com uma mensagem para quem pode contatá-la em busca de um convite. “Não tem lugar no trio”, diz a nova imagem no aplicativo de mensagens.













Já Anitta deu uma "bronca" ao repassar informações sobre o Carnaval. "O trio elétrico é um caminhão. Não cabem 500 pessoas em cima; Você não é o único pedindo para ir; Não parece, mas estamos trabalhando, tenha senso", afirmou nos stories do Instagram.

A cantora apresentará o próprio bloco em Salvador nesta sexta-feira (17). Já Leo Santana comanda o Bloco do Nana em 17 e 18 de fevereiro na capital baiana.

