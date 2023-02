Reprodução/TV Globo Ivete Sangalo se emociona ao entrar no trio no primeiro dia de Carnaval em Salvador

Nesta quinta-feira (16) Ivete Sangalo deu start no Carnaval de Salvador e não segurou o choro ao subir no trio.

Com transmissão na TV Globo, a cantora se emocionou ao ver a multidão no Circuito Barra-Ondina.

"Eu tô muito emocionada. Quero agradecer pela oportunidade da gente poder pular carnaval de novo [..] agradecer por essa oportunidade de estar em Salvador, fazendo a Pipoca da Veveta", declarou ela para o público.





Vale lembrar que Veveta lançou um EP com faixas inéditas para o Carnaval.

"A Globo me convocou para fazer isso. Transmissão inédita. A transmissão da saída fazendo o percurso (Barra-Ondina). Teremos portais [no percurso] com câmeras, áudio em alta tecnologia (...) Registro com qualidade da maior emissora do país", disse a cantora em coletiva de imprensa.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.