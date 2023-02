Reprodução/Instagram - 13.02.2023 Jade Mascarenhas é vítima de assédio





A atriz Jade Mascarenhas compartilhou um vídeo nas redes sociais para relatar que foi vítima de assédio verbal e sexual. A intérprete de Sara na segunda temporada de "As Five" contou que o episódio ocorreu na última sexta-feira (10), enquanto ela viajava ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo.

"É com muito constrangimento e raiva que venho dar esse relato e espero que ele se faça útil e que eu como várias outras vítimas tenhamos acesso à justiça. Eu sei que o meu caso de ser acolhida tão rápido é raro", afirmou em um vídeo no Instagram, neste domingo (12).





Jade explicou que a viagem demorou o dobro do tempo por conta de um deslizamento na Serra de Araras. A artista afirmou que foi assediada por um "senhor com idade para ser meu pai e quem sabe até avô", que tentou beijá-la à força.

"Falou coisas horríveis para mim. Entre elas, que eu tinha cara de 'bebezinha', que ele gostava disso. Esse homem me apalpou, encostou em mim. Eu fechei os olhos, eu já tinha colocado uma mochila no meu colo, com medo de que ele encostasse em mim novamente, como uma tentativa de me proteger", pontuou.

A atriz contou que foi acolhida por passageiros e pela empresa do ônibus, ressaltando que a polícia foi acionada e o homem foi preso quando o ônibus chegou na rodoviária. "O homem ainda ameaçou me processar por calúnia e difamação, disse coisas horríveis, que eu era uma novinha interesseira, que estava atrás do dinheiro dele", relembrou.

Confira abaixo o relato de Jade na íntegra:





