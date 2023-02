Sucessos

Flutuando pela plataforma no estádio, Rihanna apresentou outros sucessos que comoveram o público e fãs nas redes sociais. A cantora apresentou versões de sucessos como "Where Have You Been", "Only Girl (In The World)", "We Found Love", "Work", "Umbrella" e mais. O show foi finalizado com "Diamonds", enquanto os torcedores acenderam as luzes do celular na plateia.