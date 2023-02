Reprodução/ Globo Ana Maria





Ana Maria Braga virou alvo de críticas nas redes sociais após utilizar uma expressão racista no "Mais Você" desta quinta-feira (9). A apresentadora comentava a condição da limpeza do "BBB 23" quando afirmou ser preciso ter organização no confinamento, para "não virar o samba do criolo doido".

"Uma pessoa lá estava comendo e tem pessoas que gostam das coisas limpinhas. Na convivência de muita gente, todo mundo tem que limpar o seu, senão vira o samba do criolo doido. Ai o cara come e fez que nem criança, que espalha coisa em volta na mesa", declarou sobre um brother, criticando que ele não havia limpado uma área suja da cozinha.





Nas redes sociais, espectadores reprovaram a fala racista de Ana Maria. "Acredito que Ana Maria, pelo tempo de carreira e de vida que tem, deve se cansar de ter que pedir desculpas, mas seria muito útil se ela se cansasse também de cometer erros ao vivo, usando termos e/ou exemplos péssimos. É 2023 e ela acaba de soltar um 'samba do crioulo doido'", afirmou uma pessoa no Twitter.

"Ana Maria Braga já está na idade de se aposentar. A mulher mete um 'samba do crioulo doido' ao vivo sabe", opinou outra. "Além de discriminar e inferiorizar, o termo 'crioulo' também é extremamente pejorativo. É considerada racista por estar associada a situações confusas e bagunçadas", pontuou mais uma. "Incrível como a Ana Maria todo dia fala merd*, já já sai a notinha pedindo desculpas", comentou mais um.

Confira abaixo as críticas na íntegra:

Acredito que Ana Maria, pelo tempo de carreira e de vida que tem, deve se cansar de ter que pedir desculpas, mas seria muito útil se ela se cansasse também de cometer erros ao vivo, usando termos e ou exemplos péssimos. É 2023 e ela acaba de soltar um "samba do crioulo doido". — gutinho (@augustomazzing) February 9, 2023

Ana Maria Braga já tá na idade de se aposentar véi… a mulher mete um “samba do crioulo doido” ao vivo sabe… — Cansada (@eunaotenho_) February 9, 2023

Ana Maria Braga usou AGORA AO VIVO a expressão: SAMBA DO CRIOULO DOIDO, além de discriminar e inferiorizar, o termo "Crioulo" também é extremamente pejorativo. É considerada racista por estar associada a situações confusas e bagunçadas. #racismoestrutural #racismo @ANAMARIABRAGA — ValériaItabaiana (@valeritabaian) February 9, 2023

Incrível como a Ana Maria todo dia fala merda, já já sai a notinha pedindo desculpas — Presepeira (@BrendadaBahia) February 9, 2023





