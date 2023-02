Reprodução/ Globo Ana Maria

Nesta quinta-feira (9), Ana Maria atualizou o estado de saúde de Louro Mané, no "Mais Você". O papagaio foi afastado do programa após testar positivo para covid-19.

A apresentadora pede para que os telespectadores não fiquem preocupado e afirma: "Ele está muito bem". Em seguida, ela afirma que Louro Mané deve fazer novos exames para garantir que está livre do vírua e voltar para o programa:

"Só tem que cumprir a regra que vale para todo mundo, de ficar um tempo em casa após o teste positivo de covid-19, para fazer um novo exame e voltar. A gente está esperando ele, ansiosamente".

Ana anunciou o afastamento de Louro na última quarta-feira (8) devido a um teste positivo de covid-19.

