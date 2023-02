Reprodução/Globo - 08.02.2023 Marília Miranda e Tina Calamba foram eliminadas do 'BBB 23'





Marília Miranda, primeira eliminada do "BBB 23", debochou de Tina Calamba após a eliminação da sister do reality show nesta terça-feira (8). A maquiadora ironizou a saída ao ressaltar como a angolana "falava mal" dela no confinamento, mas logo voltou atrás e ressaltou que a declaração foi uma brincadeira.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Vem, Tina. Vem aprender umas 'makes bafos' aqui fora. 'Aquela Maquiadora lá' que você vivia falando mal dentro da casa por trás, está te esperando aqui fora mulher", alfinetou no Twitter. A publicação gerou comentários negativos de internautas, que reprovaram a posição.

Vemmm Tinaaaa , vem aprender umas Makes Bafos aqui fora... "Aquela Maquiadora lá" que você vivia falando mal dentro da casa por trás, está te esperando aqui fora mulherrrr 😘 #bbb23 #BigBrotherBrasil #cabritabbb23 #mariliabbb23 — Marília Miranda 🐐 (@MariliaCabrita) February 8, 2023





"Desnecessário, Marilette", opinou uma pessoa. "Segura a onda, gata", comentou outra. "Mulher, para que levar esse clima horrível para fora da casa? Vai viver a vida, você não está mais jogando, logo nenhuma eliminação é sobre você - além da sua", comentou mais uma.





Até os administradores do perfil de Tina responderam o deboche: "Não queremos esse clima aqui fora, pelo contrário Marília. Que pena". Diante da repercussão negativa, Marília fez uma nova postagem se justificando.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"O jogo é isso, quando acaba o jogo, o que fica é as lembranças boas para darmos risadas. Brincadeiras à parte, desejo todo sucesso para Tina. Vamos se maquiar e ser feliz", afirmou na manhã desta quarta-feira (8).

Bom dia, Pessoal! O jogo é isso, quando acaba o jogo, o que fica é as lembranças boas para darmos risadas. Brincadeiras à parte, desejo todo sucesso para @tinacalamba . Vamos se maquiar e ser felizzzz! ❤️ #BBB23 — Marília Miranda 🐐 (@MariliaCabrita) February 8, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.