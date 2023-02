Rodrigo Fávaro Belentani Raul Gil é internado em São Paulo

Raul Gil foi internado na última quarta-feira (1) para realizar um procedimento no esôfago no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo o Notícias da TV, o apresentador precisou se submeter ao método após fazer exames de rotina que detectaram a necessidade da intervenção.





A cirurgia foi realizada pelo médico Sérgio Felizola, que cuida da saúde do comunicador desde os anos 1990.

Raul precisou ficar internado por precaução e pela idade avançada. A expectativa é que ele receba alta ainda nesta quinta-feira (2).

O apresentador está acompanhado do filho, Raul Gil Júnior, também diretor do programa do pai no SBT.

