Reprodução Glória Maria e Pedro Bial

Nesta quinta-feira (2), Maria Prata, mulher do apresentador Pedro Bial, usou o Instagram para compartilhar o último registro dele com Glória Maria, que morreu, hoje, após uma luta contra um câncer de pulmão e cerébro.





Reprodução Glória Maria e Pedro Bial

"Na última vez que encontramos a Gloria Maria, eu quis fazer uma foto destes dois, que foram quase marido e mulher por onze anos, apresentando o 'Fantástico'. A foto é ruim, mas a noite foi melhor despedida que poderíamos ter dessa força da natureza", escreveu Maria ao publicar a foto.

Glória Maria e Pedro Bial eram grandes amigos. O jornalista esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e se mostrou abalado com a morte de Glória. Ele relembrou a 'relação de irmão" dos dois: "A gente brigava muito, se implicava muito. Depois, se abraçava, se dava beijo na boca. Era uma farra nossa relação".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Além disso, Bial relatou como foi o último contato com a jornalista. Ele ligou para Glória na virada de 2022 a 2023. "Ela me respondeu, dizendo que estava vivendo um inferno há meses. Ela não queria ser vista, ela tinha a questão da vaidade, ela já estava muito frágil", disse.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente