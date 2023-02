Reprodução/Globo - 02.02.2023 No 'Mais Você', Ana Maria Braga comentou morte de Glória Maria





Glória Maria morreu nesta quinta-feira (2) e recebeu diversas homenagens na programação da Globo, marcadas por muita emoção de Ana Paula Araújo e outros jornalistas . Ana Maria Braga também se comoveu com a notícia no "Mais Você" e ainda comentou o mistério da idade da profissional.

"[Glória] mantinha a idade, como todo mundo sabe, guardada a sete chaves. Mas o que importam os números diante de tanta vida correndo nas veias, né? Essa era Glória Maria, quer dizer, vida", afirmou a apresentadora. A jornalista era conhecida por manter o mistério sobre a idade.

"Mas o que importam os números diante de tanta vida correndo nas veias, né? Essa era Glória Maria... quer dizer, VI-DA!" 🖤 #MaisVocê pic.twitter.com/tMlEywwwoX — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023









O repórter Chico José, que trabalhou com Glória no "Fantástico" e "Globo Repórter", também contou no programa matinal a relação da jornalista com a idade. "Ela era cheia de vida, brincalhona, estava sempre cheia de vida abraçando e beijando os amigos. Tenho um vídeo gravado na redação em que ela me ameaça de morte, se eu contasse a idade dela", pontuou o jornalista.

Glória Maria começou a carreira na Globo em 1971 e comunicados oficiais da emissora apontam que a jornalista morreu aos 73 anos. Registros na internet apontam que a profissional nasceu em agosto de 1949 e faleceu antes do aniversário em 2023.

Ana Maria ainda mostrou outro comentário sobre a idade de Glória ao resgatar uma participação da jornalista no programa "Que História É Essa, Porchat?". Na atração com Fábio Porchat, Maria afirmou que deixaria na própria lápide a frase "a mulher que morreu sem idade", já que não sinalizaria o ano de nascimento.











