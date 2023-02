Reprodução/Instagram Claudia Jimenez deixa herança milionária para a ex-mulher

Claudia Jimenez deixou toda a sua herança para a ex-mulher, Stella Torreão, com quem se relacionou de 1998 a 2008.

Solteira e sem filhos, a atriz possui três apartamentos no Rio de Janeiro, ações em bancos e joias e relógios luxuosos de valor alto, de acordo com o Notícias da TV.





Ela escreveu o testamento um ano antes de morrer, em agosto de 2022, vítima de uma insuficiência cardíaca.

Claudia tem duas irmãs, Sandra e Regina, que, segundo o site, não contestaram a decisão. Nove dias depois da morte da artista, os advogados de Stella pediram a abertura do inventário e a Justiça do Rio autorizou a execução do documento.

Compartilhado pelo Notícia da TV, esses foram os bens deixados por Claudia: dois apartamentos, sendo um duplex, na Barra da Tijuca; aplicações financeiras em dois bancos; conjunto de anéis, brincos e gargantilha de brilhantes; dois relógios Rolex e um Cartier; e sua cota na sociedade que tinha com Stella em uma clínica de fisioterapia delas.

Os valores de cada um dos imóveis variam entre R$ 1,8 milhão e R$ 3 milhões segundo o índice do site Agente Móvel. Já os relógios custam de R$ 24 mil a R$ 32 mil e R$ 11 mil a R$ 19 mil cada.

