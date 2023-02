Reprodução/Globo - 02.02.2023 Ana Paula Araújo se emocionou ao anunciar morte de Glória Maria





A morte de Glória Maria foi repercutida com muita emoção na programação da Globo, nesta quinta-feira (2). No comando do "Bom Dia Brasil", Ana Paula Araújo e os profissionais do jornal choraram ao comentar a morte do ícone do jornalismo brasileiro.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A apresentadora comentou o dia de luto para todos os colegas de Glória na emissora. Em conversa com a jornalista esportiva Débora Gares, Ana ressaltou como Maria foi uma "referência e abriu caminho para todas as jornalistas mulheres e, em especial, mulheres negras".

A jornalista Ana Paula Araújo dá a notícia da morte de Glória Maria nesta quinta-feira, dia 02 de fevereiro de 2023.



Veja. pic.twitter.com/fVMX40yPV7 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) February 2, 2023









"[Glória] foi uma referência minha. Lembro de muitas vezes ter ouvido me dizerem que seria a próxima Glória Maria, porque os jornalistas negros que iam para essa profissão, tinham ela como referência", afirmou Débora. "O espaço que ela abriu para todos [...] é difícil até de mensurar", complementou a apresentadora.





+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Outros colegas de redações pelo Brasil e mundo também se emocionaram ao lamentar o falecimento ao vivo na Globo. Diretamente de Brasília, Heraldo Pereira chorou ao relembrar da convivência direta com a jornalista.

Reprodução/Globo - 02.02.2023 Jornalistas da Globo se emocionaram com repercussão da morte de Glória Maria

"É um momento muito difícil a perda da Glória [...] Ela faz parte da minha vida e carreira [...] Ela é uma referência para nós como jornalistas, como colega e para o nosso país", pontuou enquanto tentava segurar as lágrimas.





O jornalista Heraldo Pereira relembrou os momentos que teve com a nossa grande Glória Maria 🖤 #BomDiaBrasil pic.twitter.com/DNRSDSWLXY — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

No "Encontro com Patrícia Poeta", a apresentadora e Manoel Soares também se comoveram com a notícia e trouxeram declarações dos jornalistas William Bonner e César Tralli. Confira os momentos:



Glória Maria, você merece todas as homenagens do mundo! 🖤 #Encontro pic.twitter.com/siSq9xVVzD — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

"A Glória a personificação do que achamos de vitória. (...) Ela é a nossa referência maior" 🖤 #Encontro pic.twitter.com/oYfK5yREA8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023

"Glória Maria é um símbolo do telejornalismo brasileiro" 🖤 #Encontro pic.twitter.com/ZPioBew97W — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 2, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.