Reprodução/Twitter - 2/2/2023 Leilane se emociona ao noticiar morte de Gloria Maria

A apresentadora Leilane Neubart se emocionou ao noticiar a morte da amiga e jornalista Glória Maria na manhã desta quinta-feira (2). Durante a abertura do "Conexão Globo News", da Globo News, Leilane chegou a pedir desculpa aos telespectadores e colegas de trabalho.



"Glória deixa duas filhas: Maria e Laura. Meu beijo grande para as duas, um abraço apertado nelas. Eu peço desculpas porque está muito difícil para mim. A Glória foi, além de muito amiga, uma inspiração. Nosso farol aqui dentro", disse Leilane, tentando segurar o choro.



Ao longo do programa, Leilane ressaltou o pioneirismo de Glória Maria na TV brasileira. "A Glória é a história do jornalismo brasileiro. Ela sempre teve muita coragem e determinação. Ela criou um estilo só dela, absolutamente próprio. Foram cinco décadas de sucesso na televisão. Negra, mulher, ela inaugurou uma maneira absolutamente única de se comunicar. Foi a primeira repórter a entrar ao vivo numa transmissão a cores", contou.

Leilane explicou que o tratamento de Glória Maria contra metástases cerebrais parou de fazer efeito. "Ela teve uma metástase no cérebro, tratada com cirurgia, também com êxito, inicialmente. No ano passado ela começou uma nova fase para combater outras metástases cerebrais que infelizmente apareceram, mas o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias e a Glória morreu nesta manhã".