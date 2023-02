Divulgação Gloria Maria faleceu no Rio de Janeiro





A jornalista Glória Maria faleceu nesta quinta-feira (2) , no Rio de Janeiro, aos 73 anos. A profissional da Globo lutava contra um câncer desde 2019. Nos últimos dias, o tratamento contra metástases cerebrais deixou de fazer efeito.

Nas redes sociais, famosos lamentaram o falecimento de Glória. A jornalista Renata Capucci expressou o "choque" com a notícia. "Você é simplesmente o máximo. Luto", escreveu. A jornalista Mariana Gross também comentou a morte da colega: "Pioneira. Guerreira. Ídola e amiga".











A apresentadora Ana Maria Braga publicou uma foto com a jornalista no "Mais Você" e expressou condolências: "Hoje nos despedimos dessa guerreira, pioneira no jornalismo e corajosa contadora de histórias. O seu talento e sua representatividade são marcos na história da televisão e jornalismo. Vai com Deus, minha querida. Assim como o seu nome, sua lembrança sempre será gloriosa. Meus sentimentos aos familiares".





Willian Bonner também lamentou a morte da colega de trabalho e amiga. "Eu aprendi a gostar de jornalismo vendo a Glória. Sou um de centenas que tiveram a oportunidade de conviver com a Glória. Ela inventou formas de fazer", disse ele.

"Eu aprendi a gostar de jornalismo vendo a Glória. Sou um de centenas que tiveram a oportunidade de conviver com a Glória. Ela inventou formas de fazer". pic.twitter.com/p4EtEkJMHr — POPTime (@siteptbr) February 2, 2023





Abalado, Cid Moreira usou as redes sociais para falar da amiga. "Estou impactado. Conheci a Glória, em 1969, antes do lançamento do Jornal. Ela devia ter 17 anos de repórter. Semore foi uma profissional excelente, colegal maravilhosa. Ela viveu gloriosamente".







A cantora Fafá de Belém afirmou que Glória Maria transformou o jornalismo com sua humanidade". "Uma mulher admirável, pioneira, referência maior para tantas mulheres brasileiras. Em uma palavra, Glória Maria simbolizava a vida. Uma vontade de viver inigualável, um amor pela vida como nunca vi", declarou.

Glória viveu intensa e verdadeiramente cada momento. Sua partida nos entristece, mas seu exemplo de luta e felicidade ficam pra sempre. Descanse em paz, minha amiga. pic.twitter.com/lcStFsbUBG — Fafá de Belém (@fafadbelem) February 2, 2023

Em entrevista ao Globo News, Renata Ceribelli também falou da amiga: “Glória Maria é uma entidade, um símbolo, um exemplo de um caminho. Um exemplo de mulher no jornalismo, do caminho que ela abriu para mulheres negras”.

➡ Assista ao #ConexãoGloboNews : https://t.co/o8mXCeEuZQ #GloboNews pic.twitter.com/ZYw4snes5B — GloboNews (@GloboNews) February 2, 2023









Confira abaixo mais comentários das celebridades sobre a morte do ícone da TV brasileira:









imaginar o inimaginável é mulher preta conhecer e ter o mundo na palma de sua mão. você nos alimentou de informações e possibilidades, Glória Maria. pic.twitter.com/HQSHWqRYso — JUP-ME (@jupdobairro) February 2, 2023

Acabamos de receber a notícia de que Glória Maria faleceu. Meus sentimentos à família. Quem é mulher negra sabe da importância de tê-la visto na televisão. Glória é considerada a primeira repórter negra da televisão e sempre será lembrada como sinônimo de competência. pic.twitter.com/8X4lOXsCb2 — Anielle Franco (@aniellefranco) February 2, 2023

Simplesmente devastada com a morte de Glória Maria. Tive o privilégio de conhecê-la em 2019, no lançamento da coleção de Paula Raia.



Uma precursora, que abriu caminhos para gerações de mulheres negras, não só no jornalismo, mas em diversas áreas.



Descanse em paz Glória! pic.twitter.com/lXUkV1EJAn — ERIKA HILTON 🚩 🇧🇷 (@ErikakHilton) February 2, 2023













Glória Maria inspirou muitas garotas da minha geração. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que o sonho de ser jornalista se realizou pra mim porque ela começou uma carreira linda com muita coragem. Toda conversa no camarim eu repetia: "Glória, te amo". — Ana Paula Santos (@donapaulasantos) February 2, 2023





