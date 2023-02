Reprodução - 02/02/23 Jovem que viralizou após conhecer Glória Maria emociona ao falar da morte da jornalista

Mirella Archangelo, que ganhou notoriedade em 2017 após viralizar nas redes sociais pelo encontro com Glória Maria, homenageou a jornalista que morreu nesta quinta-feira (2).

A jovem gravava reportagens denunciando ruas esburacadas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Com a repercussão, ela foi surpreendida com um encontro com a apresentadora.





Atualmente com 16 anos, Mirella usou as redes sociais para lamentar a morte de Glória. "Eterna Glória Maria! Obrigada por tudo", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.





"Antes de conhecê-la, eu queria ser professora. Depois que a gente se conheceu, ela mostrou que eu poderia ser sim jornalista. Que eu poderia mostrar para as pessoas o que acontecia ao meu redor. Ela é uma mulher incrível. Uma mãe incrível. Ela é minha inspiração de vida", contou Mirella em entrevista ao site Mundo Negro.

E completou: "Um dia quero chegar onde ela chegou. Fico muito triste. Quando a gente perde alguém que admiramos é como se perdêssemos nosso reflexo. Sempre vou guardar ela no meu coração. Foi um momento que ficou gravado na minha cabeça, quando me ensinou a segurar o microfone. Vou continuar me inspirando nela", concluiu ela.





