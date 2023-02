Reprodução/Instagram Padrinho das filhas de Glória Maria, Bruno Astuto lamenta a morte da jornalista

Bruno Astuto, padrinho das filhas de Glória Maria, usou as redes sociais para lamentar a morte da amiga nesta quinta-feira (2).

A causa da morte da jornalista não foi divulgada. Ela deixa as filhas Laura, de 14 anos de idade, e Maria, de 15.





"Meu amor, como encontrar palavras para o indizível, para este buraco gigantesco que você deixa no meu coração? Minha comadre, madrinha de casamento, confidente, terapeuta, musa e filha adolescente, tudo ao mesmo tempo. Mimi veio te buscar no dia do aniversário dela", começou.

Ele seguiu elogiando a força da artista. "Como tenho orgulho de sua bravura, sua coragem, sua força, sua insubmissão, sua luta. Até o último segundo. Este é também o primeiro segundo de uma Luz gigantesca que tomará para sempre o universo. Seu encontro com o Divino Que sempre esteve dentro de você".

"Quanta generosidade a sua, em nos abençoar com seu amor e em nunca ter desistido de esmagar a ignorância do preconceito. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu exemplo. O exemplo do Brasil. Reverencio a coroa que está sobre sua cabeça, colocada pelo povo que se enxerga em você e sempre a amou tanto. A mãe que deu à luz pelo coração. A revolucionária. A dona da chave que abriu tantas portas", completou.

Por fim, Bruno explicou a escolha da foto para a homenagem de Glória Maria. "Entre tantas fotos que permearam nossa vida, creio que esta é a que mais a representa, sentada no trono da sua ancestralidade e da sua majestade. Para sempre fantástica", concluiu ele.





