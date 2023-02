Gerard Butler

A jornalista também viveu um affair com o ator Gerard Butler durante a passagem do astro pelo Brasil para o lançamento de um filme. "A gente teve uma história. Ele veio lançar o filme 300 aqui no Brasil, eu fui à festa de lançamento e a gente se conheceu. Parece que ele gostou de mim e saímos de lá juntos e ficamos um pouco. Ele é um amor. Foi ótimo", confirmou Glória Maria.