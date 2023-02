Freddie Mercury

Glória Maria entrevistou o cantor da banda Queen durante a vinda do grupo para a primeira edição do Rock in Rio, em 1985. O bate-papo foi marcado por uma pergunta da jornalista sobre a música "I Want to Break Free", se a faixa seria dedicada à comunidade gay. O artista negou e explicou o significado da canção: "Fala de todos nós, de alguém que leva uma vida muito dura e só quer se libertar dos problemas que enfrenta."