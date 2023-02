Reprodução/Globo - 01.02.2023 Marcos Veras e Patrícia Poeta comentaram o 'BBB 23' no 'Encontro'

Nesta quarta-feira (1), Marcos Veras esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e comentou sobre o "BBB 23". O programa debatia a reação do eliminado Gabriel Fop ao ver a cena em que fala do cabelo de Bruno Gaga, quando o ator criticou o ex-brother.

"Vou botar fogo, ele não pediu desculpas. Ele falou que errou e que não sabia o que dizer", disse Veras. Patricia Poeta, então, defendeu Gabriel:"Reconhecer o erro é um bom início".

O ator rebateu: "Sim, mas eu senti falta de umas desculpas". A apresentadora voltou a minimizar a situação: "Talvez, na saída, quando acabar esse programa e eles se encontrarem, talvez seja o momento [para as desculpas]. Ele vai ter tempo de refletir".

A cena em questão mostra Gabriel comparando o cabelo de Bruno com o carpete da grama. O ex-BBB destacou a textura dos fios do brother e disse que era duro como a grama que tem no reality. Ao assistir o episódio, no "Bate-papo BBB", o modelo disse que falava do gel do participante, reconheceu o erro e explicou que não percebeu que isso poderia ter machucado Bruno.

