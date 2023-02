Reprodução/ Instagram/ Globo Marília comemora eliminação de Gabriel

Na última terça-feira (31), Gabriel Fop foi o segundo eliminado do "BBB 23", com 53,3 % dos votos. Marília, a primeira eliminada do reality, comemorou a saída do modelo.

"Fez tanto mal. Me fez tanto mal. Fez tanto mal para a Bruna. Fez tanta jogação, tanto ódio, tanta prepotência, tanta raiva, a troco de quem? Ficou só mais uma semaninha, uns dias a mais", disse ela, aos risos.

Vale lembrar que os dois eram rivais no programa. O brother tinha afirmado que a maquiadora seria a primeira a sair do reality. Marília assumiu que poderia sair, mas pontuou: "Eu saio e você sai atrás".

