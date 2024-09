Mayra Dugaich [object Object]

No último domingo (15), Cyndi Lauper disse que ama Chappell Roan no Watch What Happens Live . Ela falou para Andy Cohen quando foi questionada sobre a admiração que a lenda de She Bop dos anos 1980 tem com a cantora de Good Luck, Babe! .

“E o fato de ser uma arte performática “, continuou. “ E é visual, é tão visual. Você sabe que eu amo essas coisas visuais, obviamente” , acrescentou.

Solicitada a compartilhar alguns conselhos para Chappell agora que sua música ficou conhecida e os paparazzi estão por toda parte, a convidada Paris Hilton disse que não acha que a cantora de Hot To Go precise de conselhos dela, mas disse: “ Acho que todos devem ser sempre legais com todos “, citando que ela também é uma grande fã da cantora.

Vale lembrar que Roan esteve no VMA da semana passada, quando fez sua estreia na premiação com um visual estilo Joana d’Arc para uma apresentação de Good Luck, Babe!.

Cyndi, que está no meio de sua turnê de despedida Girls Just Wanna Have Fun , também foi questionada se ela consideraria fazer uma residência em Las Vegas. Sem muita hesitação, o ícone pop de 71 anos disparou, “ Eu não sei “, com o apresentador Andy Cohen comentando, “meio que parece um não pela resposta dela” .

“É só que, sabe de uma coisa? O clima está realmente difícil “, disse a cantora, lamentando que as temperaturas sejam demais para ela.

De acordo com a Billboard, depois de tocar no Rock in Rio na sexta-feira (20), Cyndi Lauper dará início à sua turnê final em 18 de outubro no Bell Centre em Montreal, no Canadá.

Cyndi Lauper fala sobre rivalidade com Madonna nos anos 1980

Em junho, o jornal The New York Times publicou uma entrevista com a cantora Cyndi Lauper que anunciou sua turnê de despedida dos palcos. Um dos assuntos abordados foi a rivalidade com Madonna no início da carreira.

“Foi uma pena. Eu teria gostado de ter uma amiga [ como ela ] ”, afirmou.

Vale lembrar que Madonna lançou seu álbum de estreia no mesmo ano que Cyndi, 1983. “Era como comparar maçãs e laranjas” , comentou Lauper sobre a diferença entre as duas.

“ Ela [Madonna] está apenas fazendo o seu trabalho. Acontece que o meu é diferente”, afirmou ela para a revista Newsweek em 1985.

Vale ressaltar que na última segunda-feira (3), a cantora Cyndi Lauper anunciou as primeiras datas de sua última turnê. A Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour começa em outubro.

Ela se apresentará no Rock in Rio no dia 20 de setembro.

