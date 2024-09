Mayra Dugaich Maná remove faixa com Nicky Jam das plataformas após ele apoiar Donald Trump

A banda mexicana Maná retirou a colaboração com Nicky Jam das plataformas de streaming de música após o apoio do artista de reggaeton a Donald Trump.

No último domingo (15), foi postada uma declaração nas redes sociais explicando por que o grupo decidiu remover sua releitura de 2016 de De Pies a Cabeza dos serviços de streaming após o apoio público de Nicky a Trump no fim de semana.

“Maná não trabalha com racistas “, escreveu a banda liderada por Fher Olvera em espanhol no Instagram, gerando reações mistas na seção de comentários.

Até o momento, Nicky Jam não deu nenhuma declaração sobre a faixa retirada, mas algumas horas depois, uma postagem dele ao lado de Trump em um comício foi retirada de suas redes sociais.

“Nos últimos 30 anos, Maná apoiou e defendeu os direitos dos latinos ao redor do mundo. Não há negócio ou promoção que valha mais do que a dignidade do nosso povo. É por isso que hoje a Maná decidiu remover sua colaboração com Nicky Jam em ‘Pies a Cabeza’ de todas as plataformas digitais. ”, afirmaram.

Vale lembrar que a versão reggae de Maná e Nicky Jam da música clássica de 1992 da banda De Pies a Cabeza estreou em 2016, alcançando o primeiro lugar na parada Latin Airplay da Billboard. Na época do lançamento, Nicky chamou Maná de um de seus ídolos e disse: “Nunca pensei que trabalharia com eles, então isso é uma bênção.”

Na última sexta-feira (13), aconteceu o comício da campanha de Trump em Las Vegas, durante o qual Nicky subiu ao palco para apoiar o ex-presidente enquanto ele enfrenta a vice-presidente Kamala Harris na eleição presidencial dos Estados Unidos.

“É uma honra conhecê-lo, Sr. Presidente. Pessoas que vêm de onde eu venho não conhecem o presidente. Então, eu tenho sorte” , disse o cantor, que se mudou de Massachusetts para Porto Rico quando jovem. “Precisamos de você. Precisamos de você de volta, certo? Precisamos que você seja o presidente.”

O momento viralizou nas redes sociais, já que Trump errou ao se referiu a Nicky como “ ela ” ao apresentá-lo à multidão de Vegas para seu discurso de apoio.

De acordo com a Billboard, Nicky Jam é uma das muitas estrelas da música que apoiaram Trump em sua tentativa de reeleição em 2024. No final de agosto, as estrelas do reggaeton porto-riquenho Anuel AA e Justin Quiles subiram ao palco para apoiar Trump em um comício em Johnstown, na Pensilvânia. Outros artistas que apoiam o ex-presidente incluem Jason Aldean, Kid Rock, Kodak Black, Lil Pump, Sexyy Red e Billy Ray Cyrus.

Confira: