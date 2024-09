Mayra Dugaich Dua Lipa anuncia datas da Radical Optimism World Tour em 2025

Nesta quinta-feira (12), Dua Lipa anunciou as datas de sua turnê mundial no ano que vem. A cantora de Houdini divulgou 43 datas para divulgar seu álbum Radical Optimism .

Ainda em 2024 ela passará pela Ásia nos meses de novembro e dezembro deste ano, que estão programados para começar em 5 de novembro com um par de shows em Cingapura, Dua passará pela Indonésia, Filipinas, Japão, Taiwan, Malásia, Tailândia e Coreia antes de se preparar para a série de shows de 2025.

De acordo com a Billboard, a turnê do ano que vem está programada para começar em 20 de março com um show em Melbourne, na Austrália, e passará pela Nova Zelândia antes de ir para a Europa para shows em arenas na Espanha, França, Alemanha, República Tcheca, Holanda, Itália, Bélgica e Inglaterra e depois seguir para a América do Norte.

Vale lembrar que a cantora lançou um remix de seu single Illusion com a dupla japonesa de hip-hop Creepy Nuts em julho, depois que a versão original do terceiro álbum de estúdio de Dua chegou ao primeiro lugar na parada Hot Dance/Electronic Songs da Billboard.

Dua Lipa lança remix de ‘Illusion’ com dupla japonesa

Dua Lipa lançou um novo remix de seu single Illusion com a dupla de hip-hop japonesa Creepy Nuts , que alcançou grande sucesso com seu hit viral Bling-Bang-Bang-Born , a música número 1 na lista de meio de ano da Billboard Japão para 2024. O remix, intitulado Illusion (Creepy Nuts Remix) , é a versão mais recente da faixa do álbum Radical Optimism de Dua Lipa, lançado em maio.

A música original, que trata de uma personagem se tornando assertiva após deixar para trás uma versão fraca de si mesma, alcançou o primeiro lugar na parada Hot Dance/Electronic Songs da Billboard e entrou no top 10 da UK Official Singles Chart. A faixa foi transmitida mais de 250 milhões de vezes globalmente, e o videoclipe acumulou mais de 35 milhões de visualizações.

A colaboração com Creepy Nuts começou quando Bling-Bang-Bang-Born da dupla japonesa chegou ao top 10 na parada Billboard Global 200 em março, atingindo o 8º lugar. Esse sucesso chamou a atenção de Dua Lipa, que pediu à dupla, composta pelo rapper R-shitei e DJ Matsunaga , para fazer o remix. Esta colaboração marca a primeira vez que Creepy Nuts trabalha com um artista de fora do Japão.

“Foi um novo desafio que trouxe à tona um novo lado nosso ”, disse Matsunaga, enquanto R acrescentou: “ Eu me envolvi no mundo que a letra de ‘Illusion’ de Dua Lipa retrata, deixando o ilusionista em mim aparecer nas novas letras que escrevi.”

Confira: