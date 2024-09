Mayra Dugaich Marina Sena revela que escreveu músicas para Juliano Floss

A cantora Marina Sena continua com a agenda cheia após voltar de sua turnê pela Europa, faz apresentações pelo Brasil e já começou a compor para o próximo álbum. Na última segunda-feira (9), ela conversou com a Quem sobre o momento atual da carreira e o relacionamento com Juliano Floss .





“Acho que nenhum artista sabe exatamente até onde ele vai, porque ele está vindo na primeira pessoa. Acho que só vendo da terceira pessoa mesmo para você ver o tamanho da coisa “, afirmou.





A artista contou que o namorado a acompanha na estrada e sempre a incentiva e comenta sobre cada apresentação. “É muito gostoso ter um amorzinho ali. É gostoso demais, ele é uma pessoa que super me coloca para cima, é fã mesmo, de verdade” , revelou.





“Ele observa cada coisa do show, aí, no, próximo, ele fala: ‘Reparei que você fez uma coisa nova, não sei o que, não sei que lá’. Às vezes, é um detalhe….Mas ele é muito atento, ele gosta muito de música, ele gosta muito de arte. Ele é muito bom, ótima pessoa para dar ótimo feedback “, explicou. " Acho que eu já escrevi umas cinco músicas para ele no meu próximo álbum. Tem umas cinco para ele. Tem data, mas eu não posso falar “, finalizou





Marina Sena dá início ao fim da turnê ‘Vício Inerente’

Marina Sena está se preparando para encerrar sua turnê Vício Inerente com uma série de shows especiais. A cantora mineira retornará ao icônico palco do Circo Voador, no Rio de Janeiro, para duas apresentações nos dias 12 e 13 de outubro. A turnê, que percorreu o Brasil por mais de um ano, passou por uma repaginada em maio de 2024, incorporando um mix das canções dos álbuns De Primeira (2021) e Vício Inerente (2023).





Além dos shows no Rio, novas datas foram adicionadas para a despedida da turnê, incluindo apresentações em São Paulo, previstas para novembro na casa de shows Audio. Vale lembrar que em junho, Marina surpreendeu seus fãs com um show gratuito em uma feira hippie em Belo Horizonte, onde revelou uma música inédita.





Em uma entrevista à Harper’s Bazaar Brasil, Marina Sena revelou seus planos para o próximo álbum, que promete explorar sonoridades do reggae e jazz. No seu mais recente trabalho, feito em colaboração com o produtor Iuri Rio Branco, ela experimenta uma diversidade de ritmos, abordando temas como o amor de maneira sedutora e intensa.





Ao longo das 12 faixas de Vício Inerente , Marina continua a expandir sua música, conectando-se com diferentes culturas e estilos, desde o trap e funk ao pagodão baiano, europop e grime, refletindo sua ambição de transcender as fronteiras brasileiras e se conectar com a América Latina, África e Europa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.