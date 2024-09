Mayra Dugaich Sabrina Carpenter continua liderando a parada Billboard 200

O álbum Short n’ Sweet , de Sabrina Carpenter , continua no topo da parada Billboard 200 pela segunda semana.

De acordo com a Billboard, o disco vendeu 159.000 unidades nos Estados Unidos até o dia 5 de setembro, segundo a Luminate.

Vale destacar que esta liderança marca um importante marco nas vendas de álbuns. Nos últimos 12 meses, apenas três outros trabalhos registraram uma segunda semana tão grande quanto a de Short n’ Sweet:

Taylor Swift com seu The Tortured Poets Department , 1989 (Taylor’s Version) em 2023, e Drake com For All the Dogs, também no ano passado.

Também no top 10, o grupo de kpop LE SSERAFIM figura no top 10 estando no 7º lugar com CRAZY .

A cantora se prepara para a série de apresentações com 33 datas pela América do Norte que começa um mês após o álbum ter sido lançado.

“E de repente vocês esgotaram toda a turnê Short N’ Sweet. Muito obrigado a todos!!! Mal posso esperar para te ver na estrada”, escreveu em seu Instagram.

A Short n’ Sweet Tour começa no próximo dia 23 de setembro em Ohio, nos Estados Unidos. Já o primeiro show da turnê na Europa será no dia 3 de março de 2025, em Dublin, na Irlanda. As datas seguem pelo Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e Holanda.

‘Espresso’ de Sabrina Carpenter é eleita a música do verão pela Billboard

Na última quarta-feira (4), o single Espresso de Sabrina Carpenter foi eleito como a música global do verão de 2024 pela Billboard.

De acordo com a publicação, a corrida pela música número 1 global da Billboard no verão do hemisfério norte reflete o desempenho na Billboard Global 200 semanal, nas paradas datadas de 8 de junho a 7 de setembro, destacando as maiores músicas do mundo.

O Global 200 classifica músicas com base em atividades de streaming e vendas selecionadas em mais de 200 territórios ao redor do mundo, conforme a Luminate.

Vale lembrar que Espresso alcançou o primeiro lugar na parada Global 200 em junho e passou todas as 14 semanas do verão entre os três primeiros, a única música com um recorde nesse período; Birds of a Feather de Billie Eilish e Please Please Please de Sabrina registraram seis semanas cada entre os três primeiros lugares nesse período e terminaram a estação em segundo e quarto lugar, respectivamente.

Em 2023, a faixa Seven de Jung Kook , com participação de Latto , foi a música número 1 global do verão do ano passado.