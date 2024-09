Mayra Dugaich Rihanna estrela vídeo da nova campanha de marca de perfume

No último domingo (1), a cantora e empresária Rihanna foi apresentada como o rosto da J’Adore Fragrance by Dior em um vídeo dirigido por Steven Klein.

“Poderosa, deslumbrante e inspiradora, Rihanna incorpora a feminilidade triunfante e de espírito livre de J’adore através das lentes de Steven Klein ”, diz a legenda da Dior no YouTube. “J’adore e Rihanna, um novo sonho dourado começa.”

Ao som do hit de 2016 de Rihanna , Love on the Brain , o vídeo de um minuto mostra a superestrela passando pelos corredores do Palácio de Versalhes, na França.

“Seus sonhos, torne-os reais” , diz Rihanna para a câmera ao final do curta-metragem.

Vale lembrar que Rihanna, que foi anunciada como o rosto da J’Adore recentemente, tem um longo relacionamento com a Dior. Além de ter sido vista em vários desfiles de moda da marca, durante a Paris Fashion Week no início deste ano e em sua primeira gravidez, ela se tornou a primeira embaixadora negra da Dior em 2015.

“Por mais de duas décadas, a fragrância tem sido uma companheira brilhante e fiel para mulheres de todo o mundo, o perfume de uma mulher forte, liberada e independente, ressoando perfeitamente com a história pessoal de Rihanna” , disse LVMH, proprietária da Dior, em comunicado.

“ Este perfume, que conheço e adoro há tanto tempo, significa muito para as mulheres” , disse Rihanna.

“É mais que um perfume, é um companheiro e uma referência. Estou especialmente emocionada por me juntar a esta aventura e contribuir para ela através do meu mundo, da minha história, das minhas raízes, bem como da minha criatividade e da minha própria feminilidade. ”, finalizou.

Rihanna estaria sendo cotada como headliner de festival

Rihanna pode estar preparando grandes surpresas para 2025. Em junho, a cantora anunciou aos fãs que estava voltando ao estúdio para trabalhar no tão esperado R9 .

Recentemente surgiram rumores de que ela pode ser a atração principal de um festival e embarcar em uma turnê mundial.

Segundo o tabloide The Sun , a voz de Umbrella está em negociações para ser a headliner do Glastonbury Festival, marcado para os dias 25 a 29 de junho de 2025 no Reino Unido.

Embora tenha havido especulações sobre sua participação nas edições anteriores, os planos não se concretizaram, principalmente após a gravidez do seu segundo filho com A$AP Rocky , que a levou a cancelar sua possível participação no evento deste ano.

Rihanna estaria em conversas com a produtora Live Nation para organizar uma nova turnê mundial. A última vez que a cantora esteve em turnê foi em 2016, com a The ANTI World Tour , que promoveu seu oitavo álbum, ANTI .

Fontes próximas à artista sugerem que o aguardado nono álbum de Rihanna está quase pronto, mas ela continua mantendo o mistério sobre a data de lançamento. Em uma entrevista ao Entertainment Tonight em junho, Rihanna reafirmou que o álbum está a caminho e que ela se sente renovada e pronta para voltar ao estúdio.

“A música pra mim soa como uma nova descoberta. Estou redescobrindo as coisas. Tenho trabalhado nesse álbum há tanto tempo que meio que coloquei tudo isso de lado. Agora, estou preparada pra voltar ao estúdio. Agora! Então, irei começar […]. Quero voltar e escutar [as músicas] com novos ouvidos, uma nova perspectiva, e ver como fica” , disse Rihanna.

Assista: