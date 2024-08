Mayra Dugaich Sam Smith lança versão de ‘I’m Not The Only One’ com Taeyeon

Nesta quinta-feira (29), Sam Smith lançou uma nova versão da faixa I’m Not The Only One com Taeyeon , para celebrar o 10º aniversário do álbum In The Lonely Hour.

“Eu amo a música “Unholy” de Sam Smith. A primeira vez que ouvi, a melodia era tão cativante que continuei voltando a ela. Eu adoro especialmente a performance sexy e os vocais de Sam nessa música, e acho que é a voz única e o estilo charmoso que a tornam minha favorita”, disse a cantora no site do artista.

Vale lembrar que Sam Smith também lançou uma versão de I’m Not the Only One com Alicia Keys . No clipe, são mostrados trechos de uma gravação ao vivo no Jungle City Studios de Alicia Keys em Nova York, o vídeo acompanha a sessão da dupla enquanto eles reinterpretam o hit do cantor britânico 10 anos depois.

Vale destacar que ele convidou várias cantoras de outros países para participarem do projeto. No Brasil, Iza foi a escolhida para cantar Lay Me Down , Aitana interpretou Like I Can , Hikaru Utada divide os vocais com Sam em Stay with Me .

Em uma declaração, Sam reiterou que ele estava “ muito honrado ” em trabalhar com Keys na nova versão do single, chamando-a de “ um talento incrível e uma alma linda “.

As novas versão estão na edição de 10º aniversário de Smith de seu álbum de estreia. Junto com a nova colaboração, o álbum também apresenta uma versão regravada do hit de sucesso Stay With Me , uma nova música intitulada Little Sailor e uma série de outras colaborações com artistas como Mary J. Blige, A$AP Rocky e John Legend.

Taeyeon lançou o single de verão Heaven em julho e está preparada para lançar seu sexto EP solo no quarto trimestre deste ano.

Sam Smith se une a IZA na inédita versão de ‘Lay Me Down’

Sam Smith se uniu a estrela brasileira IZA na inédita versão de Lay Me Down , faixa que é parte integrante do álbum de estreia do artista, intitulado In The Lonely Hour . O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Capitol Records .

Após suas várias aparições em festivais no Brasil neste verão e celebrando uma década desde o lançamento de seu álbum de estreia, Sam dedica essa colaboração notável de Lay Me Down , com a indicada ao Grammy Latino e poderosa artista IZA, aos seus fãs brasileiros, que ele carinhosamente chama de Sailors .

Ouça: