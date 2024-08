Mayra Dugaich Nicki Minaj revela data de lançamento de álbum deluxe de ‘Pink Friday 2’

Na última segunda-feira (26), Nicki Minaj anunciou a data de lançamento de seu álbum deluxe P ink Friday 2: Gag City Reloaded.

Enquanto ela está na estrada para a segunda etapa norte-americana de sua turnê, a edição especial chegará nas plataformas de streaming no dia 13 de setembro.

“13/09/24 #GagCityRELOADED THE DELUXE ALBUM”, ela legendou a postagem de fotos com seu marido Kenneth “ Zoo ” Petty.

Os fãs ficaram felizes e celebraram a notícia ao saber que Nicki Minaj iria aparecer novamente com sua turnê.

“ Adoro esse tipo de postagem! Parece um minidocumentário seu. Obrigado por este álbum #GagCityReloaded! Mal posso esperar para ouvir as novas músicas” , escreveu um fã.

Nicki tem sido discreta sobre o álbum, mas divulgou que uma sessão de estúdio na noite de domingo (25) resultou no que ela acha que será a música favorita dos fãs no projeto.

“Bem, Barbz, eu realmente não queria falar sobre isso, mas simplesmente não consigo mais ficar quieta sobre isso, ontem à noite, gravei o que provavelmente será sua música favorita no Deluxe. Ele entrará imediatamente no seu TOP 5 de toda a era PF2. AH MEU DEUS WDRFFHJKGV. ”, disse no X.

A turnê mundial Pink Friday 2 de Nicki está programada para começar mais uma vez na Filadélfia, no dia 4 de setembro. Ela irá se apresentar em 22 cidades, entre elas Nova York, Miami, Los Angeles, entre outras..

Nicki Minaj fala sobre gravação da versão deluxe de ‘Pink Friday 2’

A cantora Nicki Minaj está se preparando para embarcar na segunda etapa norte-americana de sua turnê mundial Pink Friday 2 e parece ter algumas músicas prontas para oferecer aos fãs como uma experiência totalmente nova.

Na última segunda-feira (26), ela compartilhou detalhes da gravação de uma nova faixa. Ela havia anunciado que haveria uma versão deluxe no último dia 20.

“Bem, Barbz- eu realmente não queria falar sobre isso, mas simplesmente não consigo mais ficar quieta sobre isso ”, ela tuitou. “ Ontem à noite, gravei o que provavelmente será sua música favorita no Deluxe. Ele entrará imediatamente no seu TOP 5 de toda a era PF2. AH MEU DEUS WDRFFHJKGV.”

Logo, os fãs começaram a responder a cantora na rede social. “ Espero que isso seja verdade. Não acho que o rubi vermelho possa ser superado, mas veremos ”, escreveu uma pessoa.

Vale lembrar que a turnê mundial Pink Friday 2 de Nicki Minaj está programada para começar novamente na Filadélfia, no dia 4 de setembro. Ela passará por Nova York, Pittsburgh, Dallas, Los Angeles, San Diego, Kansas City, Jacksonville, Miami, entre outras cidades.

De acordo com números da Billboard Boxscore no início de maio, a Pink Friday 2 World Tour arrecadou US$ 67 milhões e vendeu 439 mil ingressos para a primeira etapa norte-americana.

Não há data de lançamento definida para o álbum Pink Friday 2: Gag City Reloaded Deluxe . O disco Pink Friday 2 foi lançado em dezembro de 2023 e estreou em primeiro lugar na Billboard 200 com 228 mil álbuns vendidos na primeira semana.

Confira: